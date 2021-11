Blanca ha raggiunto un numero di ascolti che nessuno si sarebbe mai aspettato. La nuova serie TV RAI macina record su record, con oltre 5 milioni di spettatori e il 26% di share. Un risultato assurdo, il più alto in questo 2021 se non si considerano le partite di calcio della Nazionale Italiana nei passati Europei.

Lunedì 22 novembre abbiamo potuto godere della prima puntata di questa serie TV che, in estrema sintesi, parla di sogni. Il sogno di una ragazza non vedente di entrare in polizia, un percorso difficile che riesce a portare a termine. Tutto bello, se non fosse per il fatto che i colleghi del commissariato di San Teodoro, a Genova, nutrono seri dubbi sulle sue capacità di adattamento, anche in considerazione della sua disabilità.

Ma Blanca non si arrende. Grazie alla sua determinazione – e il grande aiuto fornito dal suo cane Linneo – conquista la fiducia di tutti, risolvendo da sola alcuni difficili casi. Uno sguardo diverso, come lo definisce la RAI, ma molto più efficace.

Blanca: sei episodi che parlano di sogni e determinazione

La puntata esce ogni lunedì in prima serata, su Rai 1. La Rete Nazionale ha già annunciato che il 13 e il 14 dicembre ci sarà una doppia puntata, probabilmente in vista delle festività natalizie che vedranno un diverso palinsesto. L’ultimo episodio verrà trasmesso il 20 dicembre. E qualora vi foste persi una puntata o vogliate rivedere tutta la serie TV, trovate gli episodi su Rai Play.

La serie TV, intitolata Senza Occhi, prende ispirazione dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Oltre al record di ascolti, Blanca conquista un altro primato: é la prima serie TV al mondo girata in olofonia, o ologramma acustico. Parliamo di un sistema di registrazione binaurale – selezionabile anche sul player di RAI Play nel menu dedicato – che sfrutta il fatto che il uditivo umano funziona come un interferometro. Per godere al 100% di questa tecnologia, consigliamo di usare delle cuffie, in quanto rendono l’audio più coinvolgente.