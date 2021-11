Il volantino che Trony ha deciso di lanciare in occasione del Black Friday, rappresenta chiaramente uno dei più importanti capisaldi del periodo, il quale risulta essere in grado di favorire l’acquisto dei migliori prodotti, da parte di tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero davvero risparmiare.

La campagna promozionale ricalca le orme delle soluzioni passate, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti potranno effettivamente essere completati ovunque sul territorio, senza però garantire al consumatore l’accessibilità anche sul sito ufficiale (almeno agli stessi prezzi). Dall’altro lato della medaglia, troviamo comunque la possibilità di godere della rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno si trovano i codici sconto Amazon e le splendide offerte del Black Friday.

Trony: tutte le offerte del Black Friday

Grazie al corrente volantino trony il risparmio è davvero assicurato su ogni singolo acquisto che gli utenti decideranno di portare avanti, anche affidandosi ad un top di gamma, in vendita a cifre decisamente elevate. L’azienda ha deciso di puntare fortissimo sul brand Samsung, per questo motivo ha inserito all’interno della propria campagna, una serie di offerte speciali mirate sugli attuali massimi esponenti della line-up 2021. Tra questi spiccano chiaramente Galaxy Z Flip3, in vendita a 899 euro, passando anche per Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile a 899 euro, oppure Galaxy S21+, il cui prezzo finale di vendita corrisponde esattamente a 699 euro.

Non mancano anche chiaramente riferimenti a prodotti decisamente meno costosi, per questo motivo dovete rifarvi subito al sito ufficiale, scoprirete tutti i prezzi di vendita.