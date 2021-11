Il social più famoso del pianeta è senza dubbi Instagram, la nota piattaforma deve la sua immensa popolarità al format in grado di conquistare gli utenti ma anche alle campagne di aggiornamenti che nel tempo contribuiscono a mantenere l’app sempre accattivante e ricca di funzionalità.

Ebbene se da un paio di mesi gli aggiornamenti di Instagram hanno riguardato più il lato sicurezza, ora è arrivato il momento di pensare alle funzionalità e forse sta per arrivare una di quelle più attese di sempre, si tratta della possibilità di aggiungere la musica nei post che andranno direttamente in Feed, un po’ sulla falsa riga di quanto visto prima con le Stories e poi con i Reels.

A quanto pare si tratta solo di buone notizie, infatti non solo funzionalità è già stata preparata, bensì è anche in fase di test per un numero di utenti limitato, contesto che fa da anticipazione ad un arrivo più ampio e molto probabile.

Fase di test prima del rilascio globale

Come avviene di consueto, la nuova feature è in fase di test per un numero limitato di utenti, dopodiché se gli esiti sono positivi, essa viene estesa a tutti, ed Instagram sta esattamente seguendo questa linea, in alcuni paesi infatti è già disponibile, come l’India, il Brasile e la Turchia, da cui arrivano i primi screenshot della nuova versione dell’app.

Com’è possibile intuire, nella schermata finale di perfezionamento di un post, verrà aggiunta anche l’opzione per aggiungere una qualsivoglia canzone, bisogna ancora capire come sarà però gestita, soprattutto in merito alla durata del spezzone aggiunto, se sarà di 15 secondi come per le storie o di più come i reels.