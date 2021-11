Il regista di Blade Runner Ridley Scott ha confermato che la serie TV basata sul film capolavoro si farà. Ai microfoni della BBC Radio 4, Scott ha anche annunciato lo show sulla serie Alien.

“Stiamo già scrivendo il pilot e la bible di Blade Runner. Quindi presto annunceremo la serie TV dedicata. Le prime 10 ore, circa. Alien seguirà la stessa strada.”

A titolo meramente informativo, una bible è un piano che gli sceneggiatori o i produttori realizzano di comune accordo per descrivere in modo dettagliato tutto il mondo di una determinata opera. Quello che non é descritto nelle sceneggiature, comprese le informazioni sui personaggi e la trama, retroscena, background e avvenimenti storici. Non mancherà nulla.

Blade Runner: quando esce la serie TV

La notizia arriva dopo il successo della serie anime di Blade Runner: Black Lotus. Ambientato nell’anno 2032, Black Lotus mira a colmare alcune lacune tra il film del 1982 di Scott e il sequel del 2017 di Denis Villeneuve.

Quella che vi proponiamo in apertura articolo é un teaser ufficiale condiviso dal produttore stesso, e rappresenta una donna ologramma che punta il dito a quello che potrebbe essere il protagonista. Detto questo, la trama rimane un mistero, sebbene lo showrunner Hawley abbia rivelato che questa serie non sarà “una storia di Ripley, ma ambientata anche sulla Terra. Le storie aliene trattano sempre di gente intrappolata… Intrappolata in una prigione, intrappolate in un’astronave. Ho pensato che sarebbe stato interessante giocare col ‘Cosa succede se non riesci a contenerlo?’ Gli alieni si stanno liberando. E con otto-dieci loro dedicate, possono provocare molto caos.”

A margine annunciamo che la remastered del gioco Westwood del 1997 “Blade Runner” é in fase di lancio. Quindi, i fan della storica saga hanno da aspettarsi diverse gioie.