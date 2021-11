Sul noto store online Amazon Italia sono già partite con una settimana di anticipo le offerte dedicate al Black Friday 2021. In particolare, il colosso dell’e-commerce sta proponendo una vasta gamma di prodotti di diverso genere a dei prezzi decisamente top. Tra questi prodotti, sono poi presenti alcuni smartphone di rilievo.

Black Friday su Amazon: tanti smartphone super scontati

Come già detto, per il noto colosso Amazon il Black Friday 2021 è cominciato con una settimana di anticipo. Tra i vari prodotti presenti sullo store in offerta ci sono numerosi smartphone. Abbiamo già visto in un precedente articolo l’allettante offerta del Samsung Galaxy M52 5G, ma oggi andiamo ad analizzarne delle altre.

In particolare, segnaliamo la presenza di Oppo Find X3 Lite 5G. Quest’ultimo è uno degli smartphone della nuova versione Find X3 presentata da Oppo qualche mese fa, ed offre una scheda tecnica davvero notevole. Dispone infatti di un ampio display SuperAMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e le prestazioni sono affidate al SoC Snapdragon 765G. Al momento, poi, lo smartphone è proposto ad un prezzo di 298,99 euro contro gli iniziali 499,99 euro e questo lo rende ancora più interessante.

Per quanto riguarda il produttore cinese Xiaomi, sullo store di Amazon troviamo l’ultimo Xiaomi Mi 11T 5G e Poco F3. Il primo è stato presentato da pochissimo tempo sul mercato ed è ora proposto con uno sconto di 100 euro, ovvero a 499,90 euro con 8/256 GB. Il secondo, invece, è un best buy per il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo ed è proposto anch’esso con uno sconto di 100 euro, a 299,90 euro.