È già emersa quella che potenzialmente potrebbe essere la sua data di lancio e nelle ultime ore sono apparse novità interessanti su quello che sarà l’evento di presentazione organizzato dall’azienda. Xiaomi 12 è ormai tra i dispositivi più attesi di quest’anno ma le aspettative degli utenti potrebbero essere deluse per via del suo design.

Xiaomi 12: cosa sappiamo sul prossimo top di gamma del colosso!

Il 16 dicembre 2021 Xiaomi potrebbe rilasciare il suo top di gamma tramite un evento online dalla durata di ben quattro ore. La notizia è emersa proprio nelle scorse ore, fornendo anche delle indicazioni abbastanza precise su quello che potrebbe essere l’orario dell’evento. Quest’ultimo dovrebbe svolgersi online dalle ore 12:30 alle ore 16:30 e potrebbe essere dedicato all’arrivo della nuova serie di smartphone, ma non solo.

Al momento l’attenzione si concentra tutta sui nuovi dispositivi che, oltre a perdere la denominazione “MI“ che ha fino ad ora distinto gran parte dei modelli di punta, potrebbe assistere al venir meno di particolari rilevanti dal punto di vista estetico.

Il leaker Digital Chat Station ha condiviso in rete alcune immagini dalle quali è possibile notare il comparto fotografico del prossimo Xiaomi 12. Il dispositivo potrebbe presentare un modulo poco entusiasmante che ha momentaneamente deluso la maggior parte degli utenti. La notizia non ha ancora ricevuto conferma da parte dell’azienda, dunque, è possibile non smettere di sperare e avanzare ipotesi sull’arrivo di un device meritevole di attenzione anche dal punto di vista estetico.

Ritenendo affidabile la data ipotizzata per il lancio, non sarà necessario attendere ancora molto prima di poter conoscere dal vivo i dispositivi!