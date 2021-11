Il Black Friday di Vodafone arriva con qualche ora di anticipo rispetto al normale. Il provider inglese anche in questi ultimi giorni di Novembre vuole stupire tutti gli abbonati, mettendo a disposizione del pubblico una serie di tariffe molto vantaggiose per la telefonia mobile. Un’occasione davvero unica è rappresentata dalla promozione Special 70 Giga.

Vodafone, la migliore tariffa anticipa il Black Friday

La ricaricabile Special 70 Giga si presenta come una delle tariffe più convenienti del momento. Gli utenti che scelgono questa iniziativa avranno a loro disposizione un pacchetto quasi illimitati di consumi come 70 Giga per navigare in internet e con chiamate illimitati più SMS infiniti verso tutti.

Il prezzo che Vodafone ha delineato per questa ricaricabile è pari a 7,99 euro ed il rinnovo sarà settato ogni trenta giorni. Gli abbonati che attivano la tariffa con il gestore inglese avranno inoltre una garanzia non da poco. Vodafone infatti assicura costi bloccati almeno durante il primo semestre. Per i primi sei mesi non saranno quindi possibili rimodulazioni sui prezzi di rinnovo.

Oltre al costo fisso di 7,99 euro ogni mese, gli utenti interessati alla ricaricabile di Vodafone dovranno aggiungere soltanto una quota extra dal valore di 10 euro. Questa spesa, da intendersi una tantum, è finalizzata all’attivazione della SIM.

Tutti gli abbonati che sono interessati a questa promozione possono richiedere informazioni o procedere con l’attivazione preso uno degli store ufficiali del gestore. Fondamentale è l’operazione di portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad, per cui saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.