UniCredit, BNL e Monte Dei Paschi di Siena: nuova truffa e conti svuotati

Anche le banche più famose possono essere utilizzate all’interno di alcuni messaggi con il loro nome per truffare i poveri clienti. Questo è accaduto a Unicredit durante gli scorsi giorni che avrebbe visto tanti suoi utenti lamentarsi.

La truffa che si nasconde sotto forma di comunicazione ufficiale avrebbe portato a scoprire i dati personali e di accesso di molti utenti.

Unicredit ancora una volta sotto scacco delle truffe phishing, ecco il messaggio che dovete assolutamente evitare

Una nuova truffa avrebbe fatto capolino questa volta nelle e-mail degli utenti Unicredit, i quali in parte ci avrebbero creduto. Questi avrebbero dunque perso dei soldi, lasciando le proprie credenziali di accesso ai malviventi che avrebbero proprio questo come scopo principale. Il messaggio lo trovate scritto qui sotto.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT