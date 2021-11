Il corrente volantino Trony nasconde al proprio interno sconti veramente assurdi, assolutamente in grado di spingere i vari consumatori a raggiungere un livello di risparmio effettivamente inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Il Black Friday 2021, o comunque tutta la settimana che vi gravita attorno, rappresenta il momento ideale per acquistare, anche dal divano di casa, in quanto gli sconti ei prezzi sono fortemente ribassati rispetto ai listini del periodo originario. Coloro che decideranno di affidarsi a Trony, comunque, potranno anche pagare in comode rate fisse mensili, senza interessi, solo nel momento in cui avranno speso più di 199 euro.

Trony: tutte le nuove offerte del momento

Con il volantino Trony gli utenti possono davvero godere di sconti fino al 50%, anche su prodotti dall’ottima qualità generale, o meglio su smartphone di alto livello, quali possono essere Samsung Galaxy Z Flip3 a 899 euro, passando anche per Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 899 euro, Galaxy S21+ a 699 euro, Galaxy S20 FE a 399 euro, Galaxy A52s a 399 euro, Galaxy A12 a 159 euro, Xiaomi Mi 11T a 499 euro, Xiaomi 11 Lite a 369 euro, Xiaomi Redmi 9C a 149 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro e Vivo Y21 a 139 euro.

La campagna promozionale che tutti possono cogliere al volo, risulta essere disponibile a questo link, in tal modo sarà possibile pensare di conoscere da vicino ogni singolo prezzo avendo la certezza di spendere sempre il minimo indispensabile, e riducendo di molto la cifra finale da versare all’azienda.