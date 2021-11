Nessuno ha alcun dubbio che Squid Game sia stato uno dei migliori titoli che in questi mesi ha appassionato milioni di fan di tutto il mondo. Dalla sua uscita, che aveva fatto registrare visualizzazioni da podio in ben 90 Paesi, solo oggi è stato superato da You 3. Un record incredibile se si pensa che si tratta di una produzione in lingua originale. Ma a cosa è dovuta tutta questa fortuna? Pochi giorni fa Hwang Dong-hyuk in un’intervista ha rivelato i 2 oscuri segreti che hanno portato al successo la sua serie TV Netflix, Squid Game.

Squid Game: il creatore rivela le 2 chiavi del successo

A volte il successo è inspiegabile, tuttavia si nasconde sempre qualche motivazione. A rivelare quelle di Squid Game è stato proprio il suo creatore, Hwang Dong-hyuk. Infatti, in occasione di un’intervista, alla testata The Holliwood Reporter ha spiegato quali sono i 2 oscuri segreti che stanno dietro il successo della serie TV Netflix.

In pratica, a spingere questo titolo tra le Top Ten delle serie più apprezzate sono state pandemia e criptovalute. Due elementi inesistenti quando, nel lontano 2008, aveva ideato Squid Game. Ma ora il momento giusto è arrivato e questo è dimostrato dall’enorme successo che ha riscontrato. Ecco cosa ha detto Hwang Dong-hyuk in merito alla pandemia:

“Probabilmente ci sono persone, in questo preciso momento, che giocano a questo gioco da qualche parte nel mondo. Penso che la pandemia abbia accelerato un po’ il processo e ora questa storia non è più percepita come assurda, affatto, è assolutamente in contatto con la realtà. Questo mi ha rattristato un po’ come essere umano, ma mi ha anche portato molta gioia come creatore“.

Invece, in merito alle criptovalute e alla loro influenza positiva sulla diffusione di Squid Game ha dichiarato:

“È quasi come una lotteria, quasi come una scommessa in cui le persone in realtà hanno effettivamente raddoppiato o aumentato la loro ricchezza da un giorno all’altro con le crypto. Il mondo si sta gradualmente muovendo verso la distopia. Questi cambiamenti hanno creato un ambiente in cui se delle persone mettono la loro vita a rischio per soldi, giocando a dei giochi per bambini… beh non è più qualcosa di così assurdo ormai“.

Intanto è stata anche confermata Squid Game 2 e Hwang Dong-hyuk ha rivelato parte della nuova trama alla CNN.