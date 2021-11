Le offerte di Sky in questa stagione autunnale sono più convenienti che mai. Anche in questa settimana, caratterizzata dalla presenza del Black Friday, la tv satellitare mette a disposizione dei nuovi e dei vecchi utenti la possibilità di attivare i cosiddetti listini Smart.

Sky, le migliori offerte in vista del Black Friday

La nuova strategia commerciale di Sky e la conseguente svolta low cost da parte della piattaforma nasce dal timore di una possibile fuga di abbonati verso DAZN, dopo la perdita dell’esclusiva per la Serie A.

I listini Smart sono quindi caratterizzati da costi mai così bassi. Si inizia dal pacchetto Calcio. Questo ticket ha un prezzo di 5 euro al mese per tutti i nuovi clienti. Inoltre, per coloro che già sono abbonati e che sono iscritti al programma Extra, i contenuti del calcio saranno a costo zero per ben tre mesi.

Molto vantaggioso è anche il pacchetto di Sky dedicato allo Sport. Il ticket conferma i suoi principali contenuti, tra cui spiccano per importanza le partite della Champions League così come altre importanti competizioni tra cui il tennis, la Formula 1, il motomondiale, l’NBA. Per il pacchetto Sport, gli utenti saranno chiamati ad un pagamento di 16,90 euro al mese.

I listini smart prevedono inoltre costi da ribasso anche per il pacchetto standard, quello per intrattenimento e serie tv con una tariffa di 14,90 euro al mese. Il prezzo per il ticket Cinema sarà invece di 10,90 euro al mese. Gli abbonati che attivano queste offerte avranno inoltre diritto al nuovo decoder Sky Q completamente a costo zero.