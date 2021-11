Mediaworld è assolutamente inarrestabile, con la corrente campagna promozionale l’azienda è riuscita a lanciare una soluzione veramente incredibile in grado di spingere moltissimo gli utenti a spendere poco o niente per l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Per contrastare l’ottima soluzione proposta da Unieuro, il rivenditore ha giustamente pensato di ribattere colpo su colpo, riducendo di molto i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente desiderati. La soluzione corrente è poi disponibile praticamente ovunque in Italia, offrendo quindi la possibilità di godere delle riduzioni sia in negozio che recandosi personalmente sul sito (a patto che comunque si paghino le spese di spedizione).

MediaWorld: tantissimi sconti per tutti

MediaWorld cattura l’attenzione dei tantissimi utenti italiani pronti all’acquisto di nuovi prodotti, con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante, la quale ad esempio propone un ottimo Dyson Outsize a soli 549 euro.

Osservando però da vicino il segmento degli smartphone, è possibile trovare Samsung Galaxy A32 a 189 euro, Galaxy A12 al prezzo di 159 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 979 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a soli 349 euro, Redmi Note 8 a 129 euro, Nova 8i a 299 euro, Xiaomi 11T a 479 euro, Xiaomi 11T Pro a 629 euro, Oppo Find X3 Neo al prezzo di 529 euro, Oppo Find X3 Lite a soli 299 euro, ma anche TCL 20 pro a 274 euro, Vivo Y21s a 149 euro, iPhone 12 Mini a 649 euro e altri ancora.

Un buonissimo insieme di sconti molto speciali, effettivamente visionabili collegandovi al sito ufficiale.