Hyundai e Kia sembrano andare alla grande con i loro futuri SUV elettrici. I fratelli della casa automobilistica sudcoreana hanno svelato mercoledì al Los Angeles Auto Show un’anteprima dei modelli futuri.

Il concept Hyundai Seven non ha il volante ma invece una levetta dello sterzo, che si ripiega per la guida autonoma. I suoi sedili posteriori sono disposti come un divano componibile, piegandosi a forma di L attorno all’angolo posteriore del SUV.

Hyundai e Kia sono società strettamente collegate e spesso condividono l’ingegneria nei loro veicoli. La società madre di Hyundai, Hyundai Motor Group, possiede una grande quota di Kia, ed entrambe hanno avuto grandi successi con i grandi SUV crossover a benzina. Anche prima che il chip del computer globale causasse ritardi di produzione per quasi tutte le case automobilistiche, Kia aveva difficoltà a tenere in magazzino il suo famoso SUV Telluride perché la domanda era molto alta. Anche il crossover a tre file Palisade di Hyundai, che condivide gran parte della sua ingegneria con il Telluride, ha venduto bene.

Ed entrambi vogliono continuare questo successo anche quando si passa ai veicoli elettrici. Tuttavia, i concetti sono pieni di funzionalità che è improbabile che possano trasformarsi in un SUV di produzione.

Le parole della societa’

“Non si può negare che i marchi sudcoreani abbiano recentemente registrato un successo maggiore del previsto nel segmento dei SUV di grandi dimensioni”, ha affermato Jessica Caldwell, analista del settore con il sito Web automobilistico Edmunds.com. “Sebbene entrambi i veicoli concept sembrino essere piuttosto lontani dalla produzione effettiva, sono indicatori positivi che Hyundai e Kia stanno pensando di far crescere la loro base di clienti e di espandere la loro pipeline di prodotti SUV di grandi dimensioni per includere versioni elettriche in futuro”.

Sia Hyundai che Kia hanno descritto questi concetti come condivisi dalla stessa ingegneria di base, chiamata “E-GMP”, o Electric Global Modular Platform. Una piattaforma di ingegneria dei veicoli elettrici di base altamente flessibile, può essere utilizzata per creare una varietà di modelli di tipi e dimensioni molto diversi.