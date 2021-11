Coloro che non vedono l’ora che arrivi la stagione natalizia non devono disperarsi: Netflix ha annunciato il suo evento “Here for the Holidays” 2021 presentando una vasta gamma di film e serie TV per le vacanze da non perdere. L’evento riprenderà esattamente da dove il loro evento di Halloween “Netflix and Chills” si interrompe con le prime uscite in arrivo il 1 novembre. Con la crescente concorrenza di Disney+, Paramount+ e le uscite degli eventi HBO Max, “Here for the Holidays” cerca di far distinguere Netflix dal resto dei competitors.

Film di Natale di Netflix come The Princess Switch e The Knight Before Christmas sono diventati una forte nicchia per il servizio di streaming negli ultimi anni. Dopo il successo di A Christmas Prince nel 2017, che racconta la storia di un giornalista sotto copertura che si innamora del presunto principe di un paese immaginario, la piattaforma si è appoggiata alla loro programmazione stagionale. Quest’anno non sarà diverso poiché Netflix ha annunciato che il suo piano “Here for the Holidays” include 28 incredibili uscite che coprono commedie romantiche, film per la famiglia, serie natalizie e alcuni film con Vanessa Hudgens.

Anche se potrebbe sembrare presto per l’inizio dell’evento di Netflix all’inizio di novembre, la linea che annuncia l’inizio delle vacanze è diventata più sfocata ogni anno.

Lista serie tv e film

Ecco alcune serie TV e i film in arrivo su Netflix prima di Natale 2021:

La famiglia Claus – 1 novembre

Per dare il via alla stagione natalizia, la prima uscita di Netflix di “Here for the Holidays” è il film olandese di Babbo Natale The Claus Family. Suzanne ha dovuto trasferire i suoi figli, Jules e Noor, dai Paesi Bassi al Belgio per lavoro. Mentre Jules odia le vacanze, scopre che la sua famiglia ha ricevuto un’eredità speciale.

Love Hard – 5 novembre

In arrivo il 5 novembre, Love Hard è la prima commedia romantica natalizia della stagione di Netflix. Interpretato da Nina Dobrev, Jimmy O. Yang e Darren Barnet, il film segue una giornalista di Los Angeles che sale su un aereo per fare una sorpresa speciale alla sua cotta online per le vacanze. Ma quando arriva sulla costa orientale, scopre di essere stata presa in giro.

Babbo Natale è tornato – 7 novembre

Una commedia per famiglie a tema natalizio, Babbo Natale è tornato vede quattro sorelle estremamente diverse riunirsi per le vacanze nella loro dimora ancestrale mentre continuano i preparativi d Natale, e bisogna recuperare il padre che le ha abbandonate a Natale molti anni prima. Il piano si ferma quando il loro padre perduto da tempo, James, ritorna e ne conseguono incidenti e incomprensioni. Il film è interpretato da Nathalie Cox, Elizabeth Hurley, Talulah Riley, Amelie Prescott, John Cleese, Kelsey Grammer di Charming The Hearts Of Men e April Bowlby.

Here for the Holidays – 17 novembre

La prima serie TV natalizia di Netflix “Here for the Holidays” arriva il 17 novembre con Christmas Flow. La serie francese è una commedia romantica del regista Nadège Loiseau. Quando il rapper Tayc incontra la tenace giornalista Shirine Boutella i due iniziano un’improbabile storia d’amore, ma lavorano per capire la loro relazione nonostante le loro differenze.

The Princess Switch 3: Romancing the Star – 18 novembre

The Princess Switch di Netflix ritorna per una terza uscita quest’anno mentre la regina Margaret e la principessa Stacy di Belgravia, entrambe interpretate da Vanessa Hudgens, cercano di recuperare una reliquia inestimabile rubata. In questa ricerca, chiedono l’aiuto della cugina di Margaret, Fiona, l’antagonista nell’universo condiviso di Netflix del sequel di The Princess Switch, che è anche interpretata da Vanessa Hudgens. Quando un uomo misterioso del suo passato riappare, Fiona si ritrova tra una storia d’amore riaccesa e un nuovo cambiamento inaspettato.