Esselunga ha deciso di seguire le orme delle dirette concorrenti del mercato con una campagna promozionale che vuole ridurre di molto tutti i prezzi di vendita dei principali prodotti in commercio, cercando di garantire l’accesso al maggior numero di utenti possibili.

Il volantino che potete visionare direttamente nell’articolo è da considerarsi attivo solamente nei negozi fisici, in quanto come per tutte le campagne promozionali di Esselunga, anche la corrente non è stata attivata fisicamente sul sito ufficiale. I prodotti non presentano limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili, inoltre sono anche acquistabili con rateizzazione senza interessi, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid, al suo interno troverete tutte le offerte Amazon Black Friday 2021.

Esselunga: queste offerte sono assurde

Il volantino Esselunga raccoglie al proprio interno un elevatissimo quantitativo di sconti, puntando molto forte sul Samsung Galaxy S21 5G, un prodotto dalla qualità decisamente alta, in vendita ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora. La variante da 128GB può difatti essere acquistata con un esborso finale di 599 euro, una cifra davvero tra le più ridotte di sempre. Discorso simile per quanto riguarda l’Apple iPhone 12 Pro, un dispositivo dalle prestazioni incredibili, in vendita sempre a 898 euro.

Non mancano altre proposte molto interessanti con le quali riuscire a spendere veramente pochissimo, difatti sarà possibile acquistare anche Realme C11, Nokia C20, Samsung Galaxy A12, Vivo Y72, Apple iPhone XR o similari, tutti disponibili a prezzi veramente più bassi del normale, sebbene comunque le prestazioni raggiungibili non siano al livello delle precedenti.

I dettagli della campagna sono raccolti per voi a questo link.