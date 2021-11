Il Black Friday anticipato di Amazon continua con tantissime offerte nei campi più disparati: oggi andiamo a vedere le offerte di un marchio, Dreame, specializzato nella pulizia della casa e nell’automazione di aspirapolvere e lavapavimenti. Recentemente abbiamo recensito Dreame L10 Pro, che si è rivelato un ottimo compagno quotidiano, preciso e affidabile per la pulizia dei nostri pavimenti in maniera del tutto automatica e senza alcuno sforzo, ma non è l’unico prodotto della nostra lista in offerta per tutti voi utenti alla ricerca di regali di Natale o regali per la vostra casa.

I prodotti in sconto

Partiamo prima di tutto dalla serie di robot aspirapolvere e lavapavimenti del tutto automatizzati, con la serie D9 e L10 in offerta. Il robot aspirapolvere D9, modello 2020, dal prezzo di 329€ sarà in offerta a 239€, con ben 90 euro di sconto rispetto al suo prezzo di listino; ma anche L10 Pro dal prezzo di listino di 389€ è stato scontato a 329€, con uno sconto totale superiore ai 60 euro. Chiudiamo infine con Z10 Pro, prodotto di punta del settore, che aggiunge una base per lo svuotamento automatico della polvere e dell’acqua, con un prezzo di partenza di 499€, scontato a 415€ con oltre 80 euro di sconto.

Passiamo ora al segmento degli aspirapolvere veri e propri, con tutta la serie T di Dreame in offerta con sconti fino al 25%. Il modello Dreame T10 è in offerta a 259€, mentre T20 e T30 sono stati scontati rispettivamente a 279€ e 359€, con una riduzione di 50€ e 100€ tramite coupon direttamente sulla pagina del prodotto.

Infine, arriviamo a Dreame P10 al prezzo di 219€ dai 299€ di listino. Se avete bisogno di un apparecchio per la pulizia della casa non lasciatevi scappare queste offerte: saranno in vigore da oggi fino al 28 novembre alle ore 23.45!