Le offerte Black Friday rese disponibili da Bennet sono assolutamente pazzesche, sono raccolte in un volantino che aiuta gli utenti a spendere molto meno del previsto, garantendo loro la possibilità di accedere a prodotti di qualità, senza dover investire troppo denaro.

Per risparmiare è importante ricordare solamente una cosa, è assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio, poiché le medesime riduzioni non sono effettivamente state attivate sul sito ufficiale di Bennet. In parallelo, ad ogni modo, tutti coloro che andranno a spendere più di 199 euro, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio il Tasso Zero.

Bennet: tutte le offerte e gli sconti più pazzi

Risparmiare con Bennet è veramente molto semplice, gli utenti non devono fare altro che recarsi in negozio e fruire della possibilità di acquistare addirittura uno a scelta tra iPhone 12 e iPhone 13, pagandoli rispettivamente 749 o 899 euro. Entrambi sono distribuiti nella loro versione da 128GB di memoria interna, con alle spalle garanzia di 24 mesi, e sopratutto completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore.

Restando sempre nel mondo della telefonia mobile, ma cambiando drasticamente direzione, incrociamo Galaxy A03s, Galaxy A22 o anche Oppo A74, tutti modelli con prezzi che non superano i 249 euro, e comunque sono in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Questo è in sintesi ciò che vi attende da Bennet, sebbene comunque la campagna sia in grado di ampliare moltissimo le possibilità di acquisto da parte dei consumatori finali.