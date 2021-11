Android e i regali da Black Friday: 15 app a pagamento gratis sul Play Store

Il mondo Android è in festa anche oggi visto che ci sono delle offerte straordinarie. Queste sono tutte all’interno del solito Play Store, il market più famoso del mondo che comprende applicazioni e giochi sia a pagamento che gratis.

Alcuni titoli a pagamento diventano proprio oggi gratuiti al 100% e lo saranno solo per qualche giorno.

Per avere tutte le migliori offerte da parte di Amazon soprattutto in questi giorni speciali, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: app a pagamento totalmente gratis sul Play Store di Google ma solo per poco

Tutti i titoli nella lista sottostante saranno gratuiti per un certo periodo di tempo sul Play Store di Google e per tutti gli utenti Android. Chiaramente vi basterà cliccare sui link che trovate in evidenza per procedere al download ufficiale presso il celebre market.