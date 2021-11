Molte persone sono a dir poco terrorizzate dall’ipotesi di subire tradimenti online. In caso di sospetti fondati sul proprio partner, molti utenti di WhatsApp cercano di spiare proprio i messaggi sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Leggere i messaggi inviati in chat è infatti un buon viatico per confermare o smentire ogni genere di dubbio.

WhatsApp, il trucco più efficace per spiare il partner

Sono oramai migliaia gli utenti di WhatsApp che si impegnano, anche quotidianamente, a leggere le conversazioni del partner. La maggior parte di queste persone sceglie però la strada più semplice e sicura, ovvero la lettura diretta dei messaggi attraverso lo smartphone del partner.

Il sistema della lettura diretta nella sua immediatezza non sempre garantisce risultati. C’è da considerare, infatti, che tutti gli utenti – in caso di messaggi da nascondere – tendono a nascondere o eliminare le prove, proprio per aggirare anche il minimo sospetto.

Può essere particolarmente utile, in tal senso, la presenza di un secondo metodo per spiare i messaggi in chat. Questo metodo è caratterizzato dalla presenza della piattaforma desktop WhatsApp Web.

Attraverso la piattaforma desktop di WhatsApp, gli utenti possono sincronizzare le chat da uno smartphone ad un pc di riferimento. La tecnica è quindi davvero immediata: basta avere un dispositivo fisso a portata di mano ed il possesso dello smartphone del partner anche per pochi secondi per creare una copia delle conversazioni attraverso il menù Impostazioni.

La sincronizzazione dei messaggi sarà immediate. Ovviamente, le conversazioni sincronizzate in tal modo saranno aggiornate anche in tempo reale.