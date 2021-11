UniCredit: utenti imbestialiti, la nuova truffa porta via migliaia di euro dai conti

La nuova truffa che sta colpendo Unicredit e i suoi utenti si nasconde sotto un tentativo di phishing, il quale finge di fornire una comunicazione.

Unicredit sta subendo ancora una volta una truffa insieme a tutti i suoi clienti, i quali di certo non sanno che cosa stanno rischiando. Si tratta di un nuovo tentativo di phishing, ovvero di un inganno che finge di fornire una comunicazione ufficiale da parte della banca. In realtà quest’ultima non c’entra nulla dal momento che si tratta di una truffa pronta a rubarvi i soldi dal conto.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT