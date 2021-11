OpenSignal ha da poco pubblicato il nuovo report in merito all’operatore telefonico che offre la tecnologia 5G più veloce in assoluto e quello invece che detiene la più ampia copertura di rete. Bene per tutti gli operatori telefonici italiani che restano in classifica, ma la meglio ce l’hanno avuta in due. Infatti, TIM ha vinto il primo posto grazie alla velocità del suo 5G che supera quella di tutti gli operatori e WindTre, invece, vince il primato per copertura.

TIM: primo posto nel primo “5G Experience report Italia”

Quello di TIM, l’operatore mobile nazionale, è un traguardo proprio niente male. Infatti, si è aggiudicato il primo posto del primo “5G Experience report Italia” di OpenSignal. Opensignal è una società di analisi mobile indipendente specializzata nella quantificazione dell’esperienza di rete mobile degli operatori. Quindi possiamo fidarci dei suoi risultati.

Not only have we published our first 5G Experience report for Italy, but our Mobile Network Experience analysis is also just out. Interesting to see a slight drop in mobile experience scores and availability.#4G. #NetworkExperience. #MobileNetworkhttps://t.co/NCeDjlz1xs pic.twitter.com/j8lez50a3E — Opensignal (@opensignal) November 18, 2021

Tra l’altro il primo posto TIM se l’è aggiudicato ampiamente in quanto la velocità del suo 5G sia in download che in upload supera di molto quella degli altri operatori. Ecco i risultati esposti proprio sul sito ufficiale di OpenSignal:

“I nostri utenti TIM hanno sperimentato la velocità di download 5G media più veloce di 273,7 Mbps, il che significa che TIM vince il primo premio 5G Download Speed ​​a titolo definitivo. TIM si è assicurata un vantaggio di 147,5 Mbps (116,9%) su Vodafone, seconda classificata, che ha ottenuto un punteggio di 126,2 Mbps, mentre i nostri utenti Iliad e WindTre hanno visto una velocità media di download 5G di 103,5 e 64,7 Mbps, rispettivamente“.

WindTre primo posto per copertura

Oltre a TIM, l’altro operatore ad aver raggiunto un traguardo importante nella “5G Experience report Italia” è stato WindTre. Infatti, si è aggiudicato il primo posto per disponibilità e copertura 5G. Ecco quanto ha dichiarato nel suo report OpenSignal:

“WindTre è chiaramente in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti nelle nostre due misurazioni dell’estensione della rete 5G, poiché vince sia la disponibilità 5G che la copertura 5G con ampi margini. I nostri utenti WindTre hanno trascorso il 22,3% del loro tempo con una connessione 5G attiva, che era quasi quattro volte superiore all’esperienza degli utenti che si sono connessi con Vodafone al secondo posto. Inoltre, WindTre ha ottenuto 4,7 punti (su una scala di 10 punti) in 5G Reach, con un vantaggio di 3,2 punti davanti a Vodafone, seconda classificata. La disponibilità 5G riflette la percentuale di tempo in cui gli utenti 5G hanno avuto una connessione 5G attiva, mentre 5G Reach rappresenta la percentuale di posizioni visitate dagli utenti 5G che avevano un segnale 5G“.