Lo sappiamo bene, di smartphone Xiaomi ce ne sono un’infinità. La serie Mi 11, ad esempio, copre tutte le fasce di prezzo; partendo dall’economico Mi 11 Lite, ed arrivando al top gamma Mi 11 Ultra.

Dato che la gamma include anche le ammiraglie economiche Mi 11X e Mi 11X Pro, ci aspettiamo che Xiaomi continui su questa linea anche con la prossima serie Xiaomi 12. E difatti cominciano già ad arrivare le conferme, tra cui quelle dell’XDA Senior Member kacskrz.

Su Twitter, kacskrz rivela che lo 12X sarà si collegherà nel segmento degli smartphone Xiaomi di fascia alta – come il suo predecessore, monterà lo Snapdragon 870 ed avrà un prezzo economico.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021