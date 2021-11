La Royal Mint, che produce tutte le monete utilizzate nel Regno Unito, ha rivelato l’elenco dei modelli da 50 pence con il minor numero di monete ancora in circolazione.

L’anno scorso sono state messe in circolazione più di 500 milioni di monete, inclusi tre nuovi design per i 50p che celebrano il detective immaginario Sherlock Holmes e l’Orso Paddington alla Cattedrale di St Paul e alla Torre di Londra.

SE Hai visto qualcuno di questi, Vai a controllare velocemente, gli esperti dicono che potrebbero valere una bella somma.

Giardini di Kew

Questa moneta che celebra i famosi giardini botanici di Londra è uscita nel 2009 per celebrare il suo 250° anniversario, con il design che rappresenta una pagoda cinese. Ci sono solo 210.000 di questa moneta in circolazione.

Lotta Olimpica

C’erano 1.129.500 monete con questo disegno. Secondo il sito web delle Olimpiadi, il wrestling è uno degli sport competitivi più antichi del mondo. Sono stati trovati disegni rupestri di lottatori risalenti al 3000 aC. Lo sport è stato introdotto nelle antiche Olimpiadi nel 708 aC.

Calcio olimpico

Un lotto di 50 pence è stato emesso nel 2011 per contrassegnare gli sport che stavano prendendo parte ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Questa moneta (una di 1.161.500) spiega la regola dell’offisde. Questo è quando un attaccante è “più vicino alla linea di porta avversaria sia della palla che del penultimo avversario” – in breve, ci devono essere due persone della squadra in difesa tra un attaccante e la linea di porta quando vengono passati la palla.

Judo Olimpico

Un’altra moneta emessa prima dei Giochi Olimpici di Londra 2012, questa moneta da 50 centesimi celebra l’arte marziale del judo. Il judo è stato incluso per la prima volta nei Giochi olimpici estivi nel 1964. Dopo non essere stato incluso nel 1968, il judo è stato uno sport olimpico in ogni Olimpiade da allora. Ai giochi del 2012, Gemma Gibbons del TeamGB ha vinto un argento e Katrina Bryant ha vinto una medaglia di bronzo. Ci sono 1.161.500 di queste monete in circolazione.