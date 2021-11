Le novità di Iliad sono sempre molto vantaggiose per gli utenti. Anche in questo mese di Novembre, gli utenti che scelgono il provider francese potranno contare sulla ricaricabile Giga 120. Questa ricaricabile prevede un pacchetto di consumi con chiamate ed SMS illimitati verso tutti più 120 Giga per la connessione internet. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà di soli 9,99 euro ogni mese.

Iliad, il possibile addio delle reti 3G

La Giga 120 è la soluzione per eccellenza per gli utenti che desiderano risparmiare sui costi delle ricaricabili, senza però rinunciare ai servizi. Come noto, infatti, anche su questo fronte Iliad è all’avanguardia. Il gestore francese assicura a tutti gli abbonati il servizio 5G incluso nel prezzo della ricaricabile. Già allo stato attuale il 5G dell’operatore è disponibile in più di 20 città ed entro il 2022 la copertura sarà estesa a gran parte del territorio.

Lo sviluppo sempre più ampio del 5G porterà anche ad una serie di conseguenze. Anche se non ancora confermato in via ufficiale, anche Iliad a breve potrebbe dar vita ad un suo processo di dismissione per le linee 3G.

Seguendo la strategia commerciale di TIM e di Vodafone che già hanno iniziato a ritirare le loro reti 3G, anche per Iliad l’addio alle reti di vecchia generazione sarebbe propedeutico ad una maggior impegno per lo sviluppo del 5G. I tempi tuttavia in questo caso ancora non sono chiari. Probabile che il 3G non andrà via almeno sino a quando il provider francese non assicurerà copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.