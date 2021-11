Il Play Store ha ricevuto un rinnovamento con Material You ad ottobre che era piuttosto semplice in quanto riguardava solamente le schermate iniziali. Il Play Store ora sembra ricevere una scheda ‘Offerte’, che crea una nuova barra inferiore che può essere sfruttata dagli utenti che utilizzano l’app.

Nella barra inferiore del Play Store, la maggior parte delle persone ha quattro schede, aumentando a cinque se sei intenzionato ad utilizzare l’abbonamento al servizio di giochi Play Pass. L’impostazione predefinita per tutti gli utenti potrebbe presto essere cinque, con la scheda ‘Offerte’ racchiuso tra ‘App’ e ‘Film e TV’, che viene notevolmente abbreviato nel processo.

Google Play Store racchiuderà le offerte nella nuova scheda

La scheda utilizza un’icona simile ad un cartellino del prezzo e potrebbe comportare fino a sei elementi, ma si prevede che Google Play Pass venga spostato. Tramite questa schermata, potrai visualizzare le offerte delle ‘App che potrebbero piacerti’ e dei ‘Giochi’. Ciò che ti interessa verrà mostrano con foto di copertina più grandi del normale e le offerte avranno una data di scadenza, con le informazioni sull’app standard di seguito.

Nonostante il nome, questa non è la stessa della pagina ‘Offerte e avvisi’ nel menu dell’app, ed è più simile alle carte nel feed dei giochi che pubblicizzano ‘Eventi a tempo limitato’. Non è chiaro se questa modifica possa aiutare gli utenti finali, ma fornirà agli sviluppatori una sessione più visibile rispetto agli elenchi di app.

Questa pagina ‘Offerte’ di Google Play Store non è ancora ampiamente disponibile sui dispositivi ed, al momento, abbiamo solamente una segnalazione. Di conseguenza, non è chiaro se si tratti di un test A/B o di una funzionalità che verrà implementata nei prossimi giorni per tutti gli utenti Android.