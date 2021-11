Per invogliare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, Coop e Ipercoop hanno attivato una campagna promozionale Black Friday veramente assurda, con la quale sono state in grado di raccogliere tantissimi sconti e prezzi sempre più bassi.

Il volantino che troverete nell’articolo è da considerarsi attivo solamente presso il sito ufficiale di Coop e Ipercoop, gli acquisti potranno essere effettuati comodamente dal divano di casa propria, avendo comunque la certezza di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono veramente assurdi

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop sono assolutamente sorprendenti, a tutti gli effetti gli utenti possono spaziare tra i più importanti prodotti mobile del momento, avendo la certezza di spendere cifre sempre più basse ed economiche. I modelli più interessanti sono rappresentati da Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, non propriamente i più recenti, ma comunque in grado di garantire prestazioni adeguate, ad un prezzo finale che non supera i 499 euro previsti per il modello dell’azienda sudcoreana.

Tutte le restanti proposte sono decisamente più economiche, e spaziano tra Oppo A16s Alcatel 1B, Galaxy A03s, Apple iPhone 8, Oppo A54, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A22, Galaxy A32, Realme C21, Redmi 10 o anche Apple iPhone 7 e iPhone 8. Per approfondire la visione della campagna promozionale di Coop e Ipercoop, aprite subito questo link speciale.