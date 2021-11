Il volantino che Carrefour ha deciso di attivare in occasione del Black Friday 2021, rappresenta un buonissimo concentrato di sconti e di offerte speciali, in grado di spingere gli utenti all’acquisto di prodotti sempre più scontati e di alta qualità.

La campagna promozionale riprende gli standard a cui la stessa azienda ci ha abituati in passato, ciò sta a significare in parole povere che gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. In parallelo, lo ricordiamo, i prodotti sono distribuiti con la garanzia con validità di 2 anni dalla data d’acquisto effettiva.

Carrefour: questi sono i nuovi sconti

Sconti da non perdere direttamente da Carrefour, l’azienda è stata in grado di lanciare una lunga serie di promozioni e di prezzi molto interessanti, sebbene focalizzando la propria attenzione su modelli decisamente più economici e dalle prestazioni ridotte.

Lo smartphone effettivamente in offerta è lo Xiaomi redmi 9AT, un terminale in vendita a meno di 100 euro, con il quale effettivamente il cliente può pensare di compiere le basilari operazioni, ma nulla di più complesso o difficile. Ottima è comunque la possibilità di avvicinargli la Xiaomi Mi Band 4C, una smartband dello stesso brand, in vendita a soli 14,95 euro, con uno sconto effettivo superiore al 50%, almeno in confronto al prezzo di listino. Lo smartphone, invece, potrà essere acquistato nella sua variante no brand. Per i dettagli premete qui.