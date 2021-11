Il Black Friday Xiaomi entra nel vivo, con il produttore cinese che dà il via – sul proprio sito ufficiale – ad una serie di offerte incredibili.

Alcuni dei migliori telefoni del produttore cinese sono proposti a prezzo di saldo in occasione di questo Black Friday Xiaomi, e nel seguente articolo vi proporremo tutta una serie di prodotti che rientrano nelle migliori offerte su Mi.com.

Fino a lunedì 29 novembre sarà infatti possibile approfittare di numerosi sconti non solo sugli smartphone, ma anche sui prodotti smart life; e, in generale, su numerosi oggetti che fanno parte dell’ecosistema Xiaomi. In particolare, lo Xiaomi Friday offre la possibilità di ricevere fino a 100 euro di coupon e alcuni interessanti regali per ordini superiori ai 350 euro.

Black Friday Xiaomi: le migliori offerte

Sono iniziate le offerte Black Friday Xiaomi, e in questo articolo vi indicheremo le più interessanti su Mi.com. In particolare, partiamo con l’attuale flagship Xiaomi 11T Pro – qui trovate la nostra recensione completa:

La variante 8GB di RAM e 128GB di storage viene proposta a 599,90 euro anziché 649,90 euro, mentre la versione da 8GB+256GB passa a 649,90 euro anziché 699,90 euro

Il più economico Xiaomi 11 Lite 5G NE 6GB+128GB è disponibile a 299.90, mentre versione 8GB+128GB a 349,90 euro.

Il medio gamma Redmi Note 9 Pro 6GB+64GB a 179.90 euro, mentre il “flagship killer” POCO X3 Pro nella variante 6GB+128GB é scontato a 179.90 euro, 199,90 euro per la 8GB+256GB.

Ma non finisce qui perché, come vi abbiamo detto in apertura articolo, su Mi.com ci sono tantissime offerte relative anche all’ecosistema Xiaomi. L’azienda cinese pensa proprio a tutti, e propone