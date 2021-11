Bennet spinge gli utenti ad un risparmio inimmaginabile fino a qualche settimana fa, tantissimi sconti speciali con le migliori promozioni del periodo, le quali garantiscono l’accesso a prodotti di alta qualità, senza spendere poi così tanto.

La campagna promozionale riesce a far sognare ancora gli utenti che volevano cercare di risparmiare il più possibile, al suo interno infatti si trovano prezzi bassissimi, con possibilità di accesso esclusivamente nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale. I modelli che sarà possibile acquistare, ad ogni modo, sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: tantissimi sconti per il Black Friday

Alcuni dei migliori prodotti apple sono in fortissimo sconto da Bennet, arrivano difatti molte riduzioni interessanti, applicate ad esempio sugli ultimi due top di gamma dell’azienda di Cupertino, quali sono iPhone 12 e iPhone 13. Nel primo caso il prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 749 euro, nel secondo invece si sale verso gli 899 euro necessari per il suo acquisto definitivo.

Coloro che invece vorranno puntare verso modelli decisamente più economici, potranno fare affidamento su Galaxy A03s, Oppo A74, Galaxy A22 o similari, spendendo comunque cifre che non vanno oltre i 249 euro necessari per il loro acquisto. Tutte le offerte sono comunque disponibili sul sito ufficiale, in questo modo potrete approfondirne la conoscenza valutando le migliori proposte da cogliere subito al volo per risparmiare.