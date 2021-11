Annunciato in occasione del CES 2021 di Ginevra, ASUS ZenBeam Latte L1, così chiamato per le sue dimensioni simili a una tazza di caffè, arriva finalmente in Italia.

Le misure ridotte di questo prodotto mirano a risolvere i problemi di spazio dei grandi e ingombranti proiettori domestici, offrendo specifiche da fascia medio alta ed un rivestimento esterno in tessuto davvero interessante.

Ma quali sono i suoi punti di forza? Vediamoli assieme:

Sorgente luminosa LED da 300 lumen e l’obiettivo con focale a tiro corto, in grado di garantire contenuti HD da 40 pollici a 1 metro e immagini fino a 120 pollici a 3,2 metri

Supporta il mirroring wireless con dispositivi mobili, oltre a funzioni di connettività affidate alle porte HDMI, USB di tipo A e jack per auricolari

Altoparlante certificato Harman Kardon da 10 watt e batteria integrata da 6.000 mAh che permette un’autonomia fino a 3 ore di riproduzione video o 12 ore di riproduzione audio tramite Bluetooth

Come affermato in precedenza, anche il design é piuttosto originale, poiché le dimensioni ridotte consentono un peso piuttosto contenuto, e la parte esterna in tessuto – primo proiettore al mondo ad avere questa caratteristica – conferisce un aspetto che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

Ancora, ASUS ZenBeam Latte L1 include al suo interno il sistema operativo Android. Potrete scaricare le vostre app preferite da Aptoide TV, uno store indipendente all’interno del quale sono disponibili le migliori app per Android TV e set top boxes tra cui tra cui YouTube, Amazon Prime Video, Hulu e Netflix.

ASUS ZenBeam Latte L1 campione di design

Il design originale di ZenBeam Latte L1 piace. Tant’é che il proiettore ha vinto numerosi premi tra cui il Good Design 2020, il Red Dot 2021 (Product Design) e i premi Taiwan Excellence 2021. L’aspetto caratterizzato da queste finiture in tessuto consente anche una migliore acustica del suono e alcuni vantaggi in fatto di raffreddamento.

La funzione di mirroring wireless permette a ZenBeam Latte L1 di proiettare contenuti in streaming da smartphone, tablet e altri dispositivi Android, iOS e macOS. Non mancano ovviamente la porta HDMI e USB di tipo A.

ZenBeam Latte L1 è disponibile al prezzo di 499,00 euro.