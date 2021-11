Nel mondo Android, uno dei più grandi pericoli è senza alcun dubbio quello legato ai malwares, si tratta nel dettaglio di piccoli software con script malevoli che, una volta insediatisi all’interno di un device possono eseguire una molteplicità di azioni negative, dalla copia dei dati per l’invio presso un server remoto fino a dei comandi RAT, Remote Access Trojan, che consentono di avere un controllo a distanza del device, avendo accesso anche a microfono e camera.

Tutto ciò scaturisce dal fatto che ora gli smartphone, giocano un ruolo di primissimo piano all’interno della routine di ognuno di noi, gestendo una quantità di dati imponente e anche di grande spessore, spesso sensibili per il proprietario del device e strettamente legati alla sua identità, elemento che li rende decisamente appetibili per qualsivoglia hacker.

Incappare in questi programmi è molto facile, soprattutto se si ha il vizietto di scaricare app da fonti non certificate come il web puro e semplice invece che gli stores.

App malware da evitare ad ogni costo