Da oggi 22 novembre 2021 in tutti i punti Vodafone aderenti è possibile attivare la nuova promozione denominata Giga Speed Winter Pack dedicata al periodo di festività che sta per arrivare.

Questa offerta propone un prezzo una tantum scontato e un bundle dati pari a 250 Giga per 3 mesi. Con questa offerta sarà possibile acquistare in sconto anche il router Mi-Fi. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia la promozione dedicata alle festività natalizie

Solitamente l’offerta Giga Speed Pack include 150 Giga di traffico dati validi per 3 mesi, tuttavia con l’iniziativa natalizia verrà aggiunto un bonus di 100 Giga al mese, applicato in automatico entro 72 ore dall’attivazione della SIM. Quasi la stessa strategia utilizzata dall’operatore WindTre, di cui abbiamo parlato poco fa. Per attivare questa offerta solo dati è previsto un pagamento una tantum, che a partire da oggi sarà scontato a 29.99 euro anziché 39.99 euro.

Inoltre, se il cliente usufruisce del servizio “Riparti”, il prezzo a cui si rinnova l’offerta sarà comunque 39.99 euro. In questo caso vengono fatti ripartire solo i 150 Giga previsti di base, mentre il bonus non viene rinnovato. La nuova Giga Speed Winter Pack sarà disponibile per tutti i nuovi clienti, senza vincoli e con costo di attivazione gratuito. Come già accennato precedentemente, con questa nuova promo di Natale è possibile acquistare anche il router Mi-Fi con un prezzo scontato, pari nel dettaglio a 29.99 euro una tantum.

Ci teniamo a ricordare che, Giga Speed Winter Pack viene inserita nel portafoglio delle offerte denominate Vodafone Giga Speed, composto anche da altre offerte ricaricabili e offerte in abbonamento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore o recatevi in un qualsiasi punto vendita Vodafone Italia.