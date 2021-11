Vodafone batte sul tempo il Black Friday. Gli utenti che desiderano sottoscrivere una ricaricabile con l’operatore inglese non devono attendere il prossimo venerdì. Il gestore infatti mette a disposizione del pubblico alcune tariffe molto vantaggiose, dedicate alla portabilità del numero da altro gestore.

Vodafone conferma la tariffa da 100 Giga a Novembre

Nell’attuale listino di Vodafone spicca per convenienza la promozione Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile potranno ricevere consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 100 Giga per la navigazione di rete. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà di 8,99 euro. Il pagamento sarà fatturato ogni trenta giorni sul credito residuo dei clienti.

La Special 100 Giga messa a disposizione da Vodafone può essere considerata la vera e grande alternativa del gestore inglese rispetto ad Iliad ed alla sua Giga 120. Se il pacchetto dei consumi è leggermente inferiore, il costo previsto per il rinnovo di Vodafone è persino più conveniente rispetto a quello di Iliad.

Attivare la Special 100 Giga di Vodafone prevede una serie di condizioni da rispettare da parte del pubblico. Gli utenti dovranno aggiungere in primo luogo un costo di lancio di 10 euro per la dotazione della SIM.

Rispetto alle precedenti iniziative, in questa circostanza però il provider assicura anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. La sottoscrizione della promozione può essere richiesta presso i numerosi store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo i clienti di Iliad possono procedere anche con l’attivazione online per l’offerta.