I prezzi attivati da Unieuro in occasione del Black Friday 2021 sono assolutamente da primato, raccolgono una lunghissima serie di soluzioni disponibili a cifre decisamente più scontate rispetto al listino originario, garantendo difatti un risparmio che supera quanto visto in passato.

Come al solito, tuttavia, la campagna promozionale corrente è da considerarsi attiva ovunque in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per un acquisto comodo dal divano di casa propria, avranno anche diritto a ricevere la merce presso lo stesso domicilio, nel momento in cui spenderanno più di 49 euro.

Unieuro: tante offerte dai prezzi sempre più bassi

Unieuro è assolutamente inarrestabile, con la corrente campagna promozionale l’azienda pare essere in grado di convincere un numero sempre crescente di utenti all’acquisto, a partire dall’eccellente riduzione applicata sul Samsung Galaxy S21, il top di gamma del 2021 dell’azienda sudcoreana. In questo caso, infatti, il suo prezzo finale di vendita, per quanto riguarda la variante che prevede 128GB di memoria interna, si aggira attorno ai 649 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino di Unieuro si possono scovare anche altre occasioni ugualmente interessanti, quali possono essere rappresentate da Oppo Find X3 Neo, Galaxy A12, Realme C21, Oppo A74, Redmi note 9 pro, Realme GT Master Edition e similari, tutti proposti ad un prezzo che non supererà i 549 euro previsti di base dall’azienda stessa. Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi subito al sito ufficiale.