UniCredit: truffa incredibile con un messaggio phishing, conti svuotati

Bisogna anche in questo caso fare molta attenzione alle truffe, visto che un nuovo tentativo di phishing sta girando nelle e-mail degli italiani.

Il nome utilizzato sarebbe quello di Unicredit, ma ovviamente non c’è nulla da precisare se non che la nota banca non c’entra praticamente niente.

Unicredit ancora una volta truffata insieme ai suoi clienti, portati via migliaia di euro

Il messaggio che trovate scritto qui sotto è una truffa. Non esiste comunicazione del genere soprattutto da parte di un gruppo molto organizzato come Unicredit, che in questo caso è parte lesa insieme ai suoi clienti. L’unica cosa che dovrete fare sarà ignorare il messaggio e non cliccare sul link.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT