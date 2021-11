Prezzi veramente assurdi attendono gli utenti da Trony, il nuovo volantino lanciato dall’azienda avvicina tutti all’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, promettendo nel contempo un risparmio che si avvicina al 100%, ovvero si avrà la possibilità di ricevere un dispositivo completamente gratis.

Per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato, sarà prima di tutto necessario recarsi personalmente in un negozio, in modo da poter toccare con mano la campagna, e sfruttare effettivamente il meccanismo. I prodotti, indipendentemente dal segmento, sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sono da considerarsi, nel caso della telefonia mobile, completamente sbrandizzati.

Trony: tutte le offerte che vi faranno risparmiare

Per avere la certezza di poter risparmiare al massimo, dovete comunque ricordare che sarà necessario seguire un iter ben specifico, consistente prima di tutto nell’acquisto di un prodotto della seguente tipologia: grande elettrodomestico con prezzo superiore ai 399 euro, piccolo elettrodomestico in vendita a più di 69 euro, oppure televisore il cui prezzo vada oltre i 499 euro.

Nel momento in cui il cliente avrà superato lo step obbligatorio, questi potrà decidere se aggiungere un solo secondo modello al carrello, pagandolo con uno sconto effettivo del 50% rispetto al listino originario. In alternativa ne potrà aggiungere altri due, per un totale quindi di tre prodotti, ricevendo in cambio uno sconto che corrisponderà esattamente al 100% del valore di listino del meno caro fra tutti. Un meccanismo apprezzatissimo che può essere scoperto nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale.