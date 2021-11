Quella che vi stiamo per proporre in questo articolo, relativa ad uno smartwatch Xiaomi, ha dell’incredibile. Si sa, il Black Friday su Amazon é sempre ricco di offerte davvero interessanti, soprattutto in ambito tech.

Huami (recentemente ribattezzata Zepp) é un’azienda “succursale” di Xiaomi, e propone dispositivi indossabili caratterizzati dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Nel mese di aprile ha lanciato la serie T-Rex, due smartwatch Xiaomi che ha definito indistruttibili. In particolare, T-Rex Pro offre una resistenza all’acqua fino a 10 ATM, sensore ottico BioTracker PPG 2 ed una esperienza software completa.

Non mancano un pannello AMOLED da 1,3 pollici con funzionalità Always-On Display, GPS integrato e oltre 100 sport e attività. C’è anche la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, sonno e stress.

Ma quello che più impressiona di questo smartwatch Xiaomi é sicuramente la sua resistenza. Amazfit T-Rex Pro vanta oltre 15 certificazioni MIL-STD-810G. Queste includono la resistenza agli urti, shock termici e può funzionare in ambienti con condizioni meteorologiche estreme – che vanno da -40 gradi Celsius fino a +70 gradi Celsius.

Nonostante le certificazione e l’aspetto piuttosto imponente, il T-Rex Pro si adatta bene ad ogni tipologia di polso, anche quelli più piccoli e usarlo tutto il giorno non sarà un problema. Anche il peso é piuttosto irrisorio: 60 grammi, ed il cinturino in silicone – di ottima qualità – non vi farà sudare la pelle.

A differenza di molti indossabili, questo T-Rex Pro ha una durata della batteria davvero sorprendente. L’azienda dichiara oltre 18 giorni di autonomia con un utilizzo normale, quindi: lettura notifiche, monitoraggio dei parametri vitali e valutazione del livello di sedentarietà del soggetto.

Con un utilizzo intenso, che comprende anche la registrazione delle attività fisiche con GPS, l’autonomia scende a 9 giorni. Per ricaricare completamente la batteria é necessario lasciare lo smartwatch attaccato alla presa per circa un’ora.

Smartwatch Xiaomi a prezzo stracciato su Amazon

Amazfit T-Rex Pro é proposto ad un prezzo bassissimo su Amazon. Solitamente il colosso americano propone questo prodotto a circa 195 euro, comprese spese di spedizione se clienti Prime. Approfittando del Black Friday, potrete portarvi a casa lo smartwatch a circa 125 euro (il prezzo varia di poche euro in base all’ora), con un risparmio di quasi 70 euro.

I colori disponibili sono Blue, Silver e Black. Di seguito il link all’acquisto

Il nostro consiglio é di approfittare subito di questa promozione, portandovi a casa uno dei migliori indossabili sul mercato.