La Smart TV Xiaomi Q1E da 55 pollici é la nuova proposta del brand cinese per l’Italia. Ufficializzato pochi mesi fa, questo televisore dalle dimensioni importanti arriva finalmente nel Bel Paese accompagnato da una promozione davvero interessante all’interno dello shop ufficiale di Xiaomi.

Dopo avervi parlato delle promozioni Xiaomi fruibili nella nota catena MediaWorld, Xiaomi pone in essere tutta una serie di nuove offerte su un’ampia varietà di prodotti. Il focus è inevitabilmente sugli smartphone Android economici, tra cui l’11 Lite 5G NE, Mi 10T Lite e l’attuale flagship Mi 11.

Ma in questa sede non parleremo di smartphone, bensi del TV top gamma del colosso protagonista di uno sconto pari a ben 200 euro. Ecco il link per procedere all’acquisto:

Acquista lo Smart TV Xiaomi Q15 sullo store ufficiale di Xiaomi

Smart TV Xiaomi Q1E: l’offerta da non perdere

Il prezzo consigliato al pubblico della Mi TV Q1E da 55 pollici è di 799 euro, ed oggi può essere tuo ad un prezzo bassissimo per la categoria alla quale appartiene: 599 euro, il minimo storico.

Il rapporto qualità prezzo di questo Smart TV Xiaomi Q1E è altissimo. Parliamo di un dispositivo top gamma, caratterizzato da un pannello QLED da 55 pollici. Questo display é in grado di riprodurre il 97% dello spazio colore DCI-P3 e il 100% dello spazio NSTC; inoltre, é compatibile anche con lo standard HDR10+ e audio Dolby.

Per godere dei migliori contenuti in streaming sulle piattaforme Infinity, Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, la Mi TV é basata sulla piattaforma Android TV 10 ed ha anche il Google Chromecast integrato. Il processore é un MediaTek 9611 Quadcore Cortex-A55, supportato da una GPU ARM Mali G52. Non mancano 2GB di RAM e 32GB di storage interno.

Qualora giocaste via consolle, non vi dovete preoccuparvi: la TV é dotata di una porta HDMI 2.1 con supporto agli standard eARC e ALLM, due funzionalità molto interessanti per sfruttare al massimo le consolle di ultima generazione. Unico neo: manca il supporto alla decodifica dei contenuti nativi in ​​4K a 120 FPS.