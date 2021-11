Le offerte del volantino Mediaworld propongono ai consumatori una incredibile possibilità di risparmio, a conti fatti tutti riescono ad accedere ad un numero sempre crescente di prodotti dai prezzi elevati, pagandoli cifre quasi irrisorie.

I modi per godere degli sconti sono sostanzialmente due: da un lato è possibile recarsi in un qualsiasi negozio per completare l’acquisto, dall’altro invece ecco arrivare il sito ufficiale. Questi in genere richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, di conseguenza sarà necessario aggiungere un totale di circa 10 euro a quanto effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: sconti assurdi nel volantino

Con la nuova campagna promozionale, MediaWorld è stata in grado di promettere al consumatore finale un eccellente livello di risparmio, che garantisce a tutti gli effetti la possibilità di godere di ottimi prodotti, senza spendere cifre troppo elevate. I modelli dalle prestazioni migliori sono rappresentati da Oppo Find X3 Neo, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T e Oppo Find X3 Lite, con prezzi che partono da un minimo di 299 euro, fino ad un massimo di 569 euro.

Per il resto trattiamo dispositivi decisamente più economici e meno performanti, i quali sono rappresentati da Vivo Y21, Oppo A94, Huawei Nova 8i, Galaxy A12, Galaxy A22, TCL 20L, Galaxy A52 e similari. Non potendo riassumere l’intera campagna promozionale nel nostro articolo, consigliamo comunque di aprire le pagine che trovate a questo link, scoprirete in esclusiva tutti i prezzi più bassi.