Intesa Sanpaolo, truffa phishing sui conti correnti: portati via migliaia di euro

Intesa Sanpaolo questa volta dovrà mettere in guardia i suoi clienti. Un nuovo tentativo di phishing sta girando da diversi giorni in Italia e sta mettendo in difficoltà parecchie persone.

Il messaggio in questione vuole far credere che si tratti di una comunicazione quando invece l’unico obiettivo è quello di rubare soldi dai conti correnti.

Intesa Sanpaolo subisce un altro tentativo di phishing, ecco il messaggio che sta mettendo in pericolo gli utenti

Intesa Sanpaolo finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone ma anche in questo caso è parte danneggiata insieme ai suoi utenti. Il messaggio in questione non è altro che è una truffa, la quale finge di essere una comunicazione da parte della nota banca che invece non c’entra praticamente niente.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :