Le offerte Black Friday di Euronics sono pronte a far perdere la testa ai consumatori italiani, mettendo a disposizione un lunghissimo elenco di sconti incredibili con i quali potersi confrontare, riuscendo a spendere sempre meno rispetto ai vari listini del periodo.

Le promozioni che potrete trovare elencate nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili in via esclusiva nei negozi fisici, con eventualmente piccole differenze di socio in socio (prestate sempre attenzione). Coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Se volete invece ricevere le offerte Amazon del Black Friday sul vostro smartphone, ricordatevi subito di questo canale Telegram.

Euronics è inarrestabile con le ultime offerte del Black Friday

Quanti sconti da Euronics, l’azienda è stata infatti in grado di ridurre di molto i prezzi di vendita di alcuni dei prodotti più interessanti del periodo, tra cui gli ultimi Samsung Galaxy, sia nella versione base che plus, raggiungendo cifre che si aggirano attorno ai 699 e 745 euro.

Scendendo effettivamente nella spesa finale, tuttavia, si possono scovare altre offerte molto interessanti, quali sono applicate ad esempio su Oppo Find X3 Neo, un prodotto che non dovrebbe necessitare di presentazioni, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo nascosto al suo interno, disponibile nel periodo corrente a soli 599 euro.

La campagna promozionale di Euronics non termina qui, se volete conoscerla da vicino ed approfondire tutti gli sconti lanciati dall’azienda, non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate sul sito ufficiale.