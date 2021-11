Tantissimi smartphone sono scontatissimi da Esselunga, la campagna promozionale vede difatti offrire la possibilità agli utenti di accedere ad un lunghissimo elenco di prodotti in offerta, tutti accomunati da una qualità che supera di gran lunga quanto effettivamente atteso.

Il volantino Black Friday 2021 di Esselunga risulta essere attivo solamente nei negozi, ma senza presentare limitazioni particolari in termini di disponibilità delle scorte; in altre parole, la campagna è disponibile ovunque sul territorio, gli acquisti potranno essere teoricamente completati anche in prossimità della data di scadenza della stessa.

Esselunga: questo Black Friday è assurdo

Spendere poco con esselunga è davvero semplicissimo, anche per gli utenti che stavano effettivamente aspettando il momento giusto per accedere ai migliori top di gamma del 2021. Il dispositivo cardine dell’intera campagna promozionale è il Samsung Galaxy S21 5G, un prodotto richiestissimo e desideratissimo dalla maggior parte di noi, finalmente scontato ad un prezzo mai visto prima, saranno necessari soli 599 euro per il suo acquisto definitivo. Volendo invece puntare verso il mondo Apple, ecco arrivare iphone 12 Pro, in vendita a 898 euro nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece non vorranno spendere cifre particolarmente elevate, potranno fare affidamento su Realme C11, Nokia c20, Vivo Y72, galaxy A12 o anche iPhone XR e Redmi Note 9T. Maggiori informazioni e tutti i dettagli del caso, sono disponibili in via esclusiva direttamente a questo link, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solamente nei negozi fisici.