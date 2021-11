Netflix ha da poco pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Emily in Paris 2. La nuova stagione sta già scaldando gli animi di critica e fan. Tra i più appassionati di Lily Collins, alias Emily, c’è chi forse si sarebbe aspettato di più dalla seconda stagione. Altri più spietati già dicono che sarà un flop. Infine, alcuni sostengono che sarà vista nonostante tutti sappiano che sarà noiosa e scontata. Scopriamo insieme cosa ci attende dai nuovi episodi di Emily in Paris 2 in uscita il 22 dicembre.

Emily in Paris 2: finalmente è arrivato il trailer

Finalmente Netflix ha reso disponibile online il trailer che anticipa l’arrivo della seconda stagione di Emily in Paris. Frizzante, ironico e divertente, ma anche a tratti commovente e drammatico. Un mix di emozioni come Emily sola ci sa regalare.

Il colosso dello streaming on demand non solo ha pubblicato il nuovo video che ci racconta parte di ciò che vedremo nei nuovi episodi della serie TV, ma ha anche comunicato la sinossi ufficiale di Emily in Paris 2:

“Ora che è più a suo agio con la sua vita a Parigi, Emily sta migliorando nel destreggiarsi in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, intanto, incontra un altro non parigino cioè Alfie, un ragazzo che la fa infuriare ma allo stesso tempo la intriga“.

Le novità della seconda stagione

A dispetto di quanto in molti stanno dicendo su Emily in Paris 2, la sua trama potrebbe davvero sorprenderci. A rivelare alcune novità che potremo trovare nei nuovissimi episodi è stata proprio Lily Collins:

“Nella prima stagione avevamo solo dieci episodi per esplorare davvero i suoi nuovi amici al lavoro e chi incontra al di fuori del lavoro, quindi sono entusiasta di approfondire quei retroscena e passare più tempo a mescolare i due gruppi di persone che incontra. Ora che l’abbiamo vista con tutti questi ‘Parisismi’, forse possiamo davvero arrivare a un po’ più del suo retroscena e sperimentarlo con alcuni degli altri personaggi“.

Emily in Paris 2 arriverà a catalogo Netflix il 22 dicembre 2021. Intanto tutti sono in attesa della seconda parte de La Casa di Carta 5 che sarà anche il finale di stagione per questo titolo che ha fatto la storia delle serie TV.