CoopVoce regala 15 euro e offre le sue tre Evolution fino a 100GB

CoopVoce continua con le sue offerte migliori ma a quanto pare ci sarebbe anche un regalo. Il noto gestore virtuale avrebbe deciso infatti di regalare 15€ di bonus a coloro che scelgono una delle tre promo Evo disponibili.

“Regala un Codice esclusivo a chi vuoi o tienilo per te: utilizzalo per portare un numero in CoopVoce entro il 21 novembre e ricevere 15€ di bonus se scegli tra le promo EVO 100, EVO 30 o EVO Voce&SMS“.

CoopVoce: ecco le migliori offerte, arrivano fino a 100 giga

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: