In occasione del Black Friday, Coop e Ipercoop hanno deciso di unire le proprie forze per lanciare una campagna promozionale che permetta agli utenti di godere di un risparmio che va ben oltre le aspettative, riuscendo a soddisfare pienamente le pretese della maggior parte di noi.

Gli acquisti possono essere completati quasi esclusivamente sul sito ufficiale, raramente gli stessi prezzi sono applicati anche nei negozi fisici; per invogliare ad una operazione di questo tipo, l’azienda ha comunque attivato la consegna gratuita presso il domicilio, potrà essere richiesta al superamento dei 19 euro, una cifra irrisoria se considerata anche come somma di più prodotti.

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, le offerte del Black Friday sono elencate in esclusiva.

Coop e Ipercoop: le offerte sono assurde

Tantissimi sconti speciali attendono gli utenti da Coop e Ipercoop, nella maggior parte dei casi parliamo di prodotti abbastanza datati, sebbene sia presente qualche piccola chicca in grado di far risparmiare moltissimo i consumatori.

I modelli da non perdere di vista sono più precisamente Apple iPhone X, acquistabile a 429 euro, passando per Galaxy S20 FE proposto a 499 euro, per finire con l’incredibile Oppo Find X3 Lite, anch’esso disponibile all’acquisto alla medesima cifra. Le restanti occasioni sono decisamente più economiche, vanno a coinvolgere modelli più datati e dalle prestazioni ridotte, con prezzi che non superano i 329 euro, richiesti per l’acquisto dell’ottimo Xiaomi Mi 11 Lite. Nel caso in cui si desiderasse conoscere da vicino la campagna, dovete aprire subito il link diretto al sito ufficiale, ricordando che gli acquisti sono effettuabili solamente online.