Il Black Friday di Comet porta con sé sconti veramente assurdi, che spingono gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro rispetto ai listini originari, senza essere costretti a rinunciare alla qualità generale delle offerte messe effettivamente sul piatto.

Per entrare a far parte di diritto della campagna promozionale corrente, esistono due modi differenti: recarsi in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale. Nel primo caso non vengono poste limitazioni di alcun tipo, basterà andare nel negozio più vicino alla propria residenza, ed il gioco è fatto; nel secondo, invece, la consegna presso il domicilio sarà completamente gratuita, nel momento in cui il cliente avrà superato i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: quanti sconti e che prezzi incredibili

Con il volantino Comet non si scherza assolutamente, ogni utente si ritrova a poter approfittare di buoni sconti, anche se nella maggior parte dei casi legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. I prodotti in questione sono infatti Xiaomi Mi 11i e Realme GT Master Edition, entrambi in vendita a prezzi inferiori ai 500 euro, più precisamente 499 e 399 euro.

Le proposte elencate sono tutte distribuite con garanzia della durata di 24 mesi, la quale prevede la possibilità di riparare gratuitamente ogni difetto di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dall’utente stesso. L’essere poi completamente sbrandizzati, garantisce la possibilità di godere di aggiornamenti più tempestivi rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.