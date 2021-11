Il Black Friday rappresenta sempre il periodo dell’anno maggiormente favorevole per i rivenditori di elettronica, anche la perfetta occasione per scontare al massimo i prodotti più richiesti e desiderati degli utenti, che da tempo non aspettavano altro che l’occasione per risparmiare.

La campagna promozionale di Carrefour non si allontana da quanto in passato l’azienda ci aveva abituati, ovvero una disponibilità esclusiva nei negozi, e non sul sito ufficiale, ma sempre senza limitazioni particolari in termini proprio di accessibilità sul territorio. Gli sconti favoriscono l’acquisto di prodotti completamente sbrandizzati, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile, con garanzia della durata complessiva di 2 anni dalla data d’acquisto.

Carrefour: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Sconti incredibili attivati da Carrefour e messi a disposizione di tutti gli utenti in Italia, i prezzi sono bassissimi, sebbene siano effettivamente applicati su prodotti decisamente economici, e dalle prestazioni tutt’altro che invitanti. Il modello da acquistare subito da Carrefour è chiaramente lo xiaomi Redmi 9At, un terminale da meno di 100 euro con il quale sono garantite le operazioni di base, e nulla di più.

Interessante, ad ogni modo, è la possibilità di avvicinargli direttamente la Xiaomi Mi Band 4C, la smartband dello stesso brand, anch’essa decisamente economica, dato il prezzo di soli 14,95 euro, con la quale si potranno visualizzare le notifiche ed effettuare le misurazioni classiche previste di base da prodotti dello stesso tipo. I dettagli sono raccolti per voi qui.