Il Black Friday di Bennet riesce a scontare davvero di tutto per gli utenti che vorranno effettivamente recarsi in un qualsiasi negozio per completare i propri acquisti, in tal modo sarà facilissimo risparmiare e godere di prezzi sempre più bassi del previsto.

La campagna promozionale ripercorre chiaramente tutto quanto di base è stato proposto dalla stessa Bennet, ciò sta a significare che gli ordini, almeno alle cifre indicate, possono essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, senza effettivamente affidarsi al sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti nella versione no brand per quanto riguarda la telefonia mobile, e con garanzia di 2 anni dalla data effettiva d’acquisto.

Bennet: quanti sconti nel volantino

Bennet convince gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, promuovendo prezzi sempre più bassi ed economici, anche applicati sui migliori dispositivi di casa Apple. In particolar modo segnaliamo la presenza di due buonissimi sconti applicati su iPhone 12 e iPhone 13, in vendita rispettivamente a cifre che si aggirano attorno ai 749 e 899 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti anche a modelli decisamente meno costosi (e con sistema operativo Android), quali possono essere Galaxy A22, Oppo A74 o anche Galaxy A03s, i cui prezzi comunque non andranno oltre la spesa finale di 249 euro.

Tutti i prodotti sono distribuiti, come anticipato, con la garanzia di 24 mesi e nella versione brand, gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori, e le riparazioni per i difetti di fabbrica sono completamente gratis.