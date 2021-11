Secondo quanto riferito, Apple ha svolto “gran parte del lavoro” necessario allo sviluppo del suo nuovo processore che sara’ inseritio nella sua nuova auto elettrica a guida autonoma.

L’auto è stata sviluppata da Apple come parte di un progetto segreto chiamato internamente Titan. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, considerando che al momento il team di Apple ha quasi finito di lavorare sul processore dell’auto, l’obiettivo dell’azienda per il debutto del veicolo elettrico autonomo può essere spostato a soli quattro anni da oggi.

Gurman ha descritto il chip come il “componente più avanzato” realizzato per il progetto fino ad oggi. La società sta pianificando di testare il chip in California e che mira a fornire “protezioni più forti di quelle disponibili da Tesla e Waymo”, secondo il rapporto.

Il progetto Titan, altrimenti noto come Apple Car, si è evoluto parecchio negli ultimi anni. Attualmente, si pensa che Apple stia progettando un’auto autonoma senza volante. L’interno è spazioso, completo di un ampio display touchscreen che esegue un’interfaccia utente simile a iOS.

Un auto progettata per tutti?

Idealmente, l’auto sarà venduta ai consumatori, o questo è lo “scenario più probabile”, riferisce Gurman.

Apple vuole rendere il veicolo compatibile con lo standard del sistema di ricarica combinato, in modo che possa utilizzare la maggior parte delle stazioni di ricarica rapida pubbliche.

Un rapporto tedesco indicava che Apple aveva un laboratorio automobilistico segreto a Berlino, composto da circa 15-20 persone appartenenti dell’industria automobilistica tedesca. Un possibile produttore è la divisione austriaca di Magna Steyr.

Nel maggio 2016, si diceva che Mansfield avesse annunciato la nuova strategia “in un auditorium della Silicon Valley pieno di centinaia di dipendenti Titan”, spiegando che dopo una valutazione, aveva deciso che Apple non avrebbe dovuto competere direttamente con Tesla, che ha già diversi dispositivi elettrici auto sul mercato e sta lavorando costantemente verso sistemi di guida completamente autonoma.