Chi l’ha detto che le rimodulazioni devono portare sempre con sé brutte notizie. A fare da eccezione che conferma la regola è Vodafone, uno tra gli operatori più inclini ad applicare modifiche ai contratti delle sue offerte. Questa volta però ci sono buone notizie per tutti gli utenti che hanno attivato con l’operatore anglosassone le tariffe Shake Remix e Shake it Easy. Finalmente Vodafone, per questi clienti, avvierà delle rimodulazioni a loro favore. Tradotto in soldoni, tali offerte interessate porteranno vantaggi fino a 3 euro di sconto al mese o Giga illimitati.

Vodafone: rimodulazioni a vantaggio del cliente

Vodafone ha deciso di avviare due rimodulazioni, a partire dal 20 novembre 2021, che porteranno alcuni vantaggi ai clienti interessati. Possono perciò ritenersi fortunati tali utenti che vedranno diminuire il costo della tariffa o, in alcuni casi, trasformare la quantità di Giga a illimitata con la massima velocità del 5G.

Nell’ultimo caso si tratta della Shake Remix che passerà a 2,99 euro in più al mese, ma trasformando la quantità di Giga in illimitata e con il 5G alla massima velocità. Come anticipato questa rimodulazione sarà attiva dal 20 novembre. Ecco il messaggio ufficiale che Vodafone ha inviato ai clienti interessati:

“Modifica contrattuale: per continuare ad offrirti servizi di alta qualità e garantirti un’esperienza sempre migliore, stiamo aggiornando le nostre offerte per adeguarle alle nuove esigenze di traffico. Dal primo rinnovo successivo al 20/11 il costo della tua offerta aumenterà di 2,99 euro al mese. Già dal prossimo rinnovo la tua offerta avrà Giga, minuti e SMS illimitati. Inoltre, i servizi Chiamami e Segreteria telefonica non prevedranno più alcun costo“.

Diverso invece per coloro che avevano sottoscritto la tariffa Shake it Easy. Infatti questi vedranno il canone mensile abbassarsi di 3 euro in meno. Ecco la comunicazione ufficiale di Vodafone:

“Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce. Avrai Giga, minuti e SMS illimitati e dal primo rinnovo successivo al 20/11 pagherai 3 Euro in meno rispetto alla tua offerta attuale“.

Insomma, sembra che l’intenzione dell’operatore sia quella di fidelizzare alcuni clienti. Infatti anche per tutto novembre Vodafone ha in programma offerte davvero incredibili come la promozione Vodafone Special 100.